Video. Quedan atrapados en juego mecánico de feria

La atracción que tuvo el desperfecto fue el juego llamado "Enterprise", muy similar a una rueda de la fortuna, sólo con algunas modificaciones en sus canastillas.

Según los operadores de la feria, la falla fue a causa de las fuertes rachas de viento que originaron que se activara el sistema de seguridad, desacelerando el juego hasta que se frenó por completo dejando a las personas atrapadas al interior de las góndolas.

A través de un video difundido en redes sociales se observa como la rueda empieza a perder fuerza hasta que se detiene por completo, mientras las personas comienzan a gritar por quedar atrapados.

Personal de emergencias acudió al lugar para rescatar a los aterrados turistas, los cuales por fortuna no sufrieron daños de consideración, a pesar de que algunos presentaron algunos moretones y golpes leves.

"Quedamos atrapados boca abajo, sin cinturones de seguridad, con huecos lo suficientemente grandes como para perder la fuerza de agarre y caer", manifestó una de las afectadas a través de su cuenta de Facebook.

Aunque se investigan las causas reales que provocaron el incidente, los encargados d ela feria afirman que se debió al mecanismo de seguridad, resaltando que todos las personas fueron rescatadas de forma segura, asimismo anunciaron que el juego permanecerá inactivo en lo que resta de la feria.

Esto con el fin de realizar una minuciosa inspección y evitar que se repita el suceso, lo que pudiera generar un desenlace no tan favorable como en esta ocasión.

