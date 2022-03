VIDEO. "Podría haber muerto": la tragedia de una actriz n0p0r

Anderson dijo a través de un video que tuvo sepsis y necrosis en su seno izquierdo.

"Sufro por no comer adecuadamente, por la falta de sueño y por hacer cosas, mi sistema inmunológico sufre", mencionó entre lágrimas.

Según explicó, uno de sus implantes le explotó mientras se duchaba, al parecer, a causa de una infección, y es la cuarta vez que presenta sepsis en un año.

La pornstar contó que a pesar de todo es muy afortunada, pues los médicos le dijeron que pudo haber muerto a consecuencia de la infección; además reveló su pecho quedó destrozado luego de que el implante saliera disparado de su piel.

"Literalmente atrapé el implante cuando salía de bañarme. Llamé a gritos a mi novio cuando vi que el implante salió de mi piel. Miré hacia abajo y mi seno y el implante se estaban desinflando, mientras me salía pus. En verdad temí por mi vida", recordó.

"Hay una herida a lo largo de mi pecho y no es un simple caso como colocar un implante. Tengo que reconstruir todo. Me han dicho que vienen muchos años de reconstrucción por delante, por lo que son será solamente una operación".

Anderson agradeció a los médicos que le salvaron la vida y les rogó que mantuvieran sus implantes porque es su manera de sostener a sus hijos. "Estoy en la industria del cine para adultos y necesito trabajar para mantener a mis cuatro hijos", dijo.

My wonderful guys & girlies & non binary friends pic.twitter.com/m6BSPJQSd4 — Sophie Anderson (@SophieASlut) March 10, 2022

La actriz se recupera en el hospital y ha abierto un fondo de recaudación de dinero en GoFundMe, para su reconstrucción mamaria, donde lleva alrededor de 8 mil libras, ya que, según contó, el año pasado le cerraron sus redes sociales y sus sitios de fans y el último dinero que le quedaba lo utilizó en mantener a su familia y pagar facturas.

Sophie Anderson teme que sea el fin de su carrera, pero agradece a su familia y su novio que la apoyan mientras ella se recupera en el hospital. "Es bastante horrible. Todo mi mundo se ha derrumbado. Mi carrera, a la que amo, está destrozada. Estoy muy preocupada porque ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Alguien volverá a contratarme?".

"He visto comentarios negativos por mi trabajo. La gente piensa que la reconstrucción de mi pecho es por vanidad, pero todo esto es mi vida y es muy importante para mi salud mental. El sexo es algo positivo y no me avergüenzo", declaró.