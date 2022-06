VIDEO. Nancy Pelosi empuja a niña mexicana durante sesión

Y es que, durante un evento en el que estaba acompañada de la familia de la congresista Mayra Flores, de origen mexicano, empujó a la hija de la legisladora para que no la tocara.

El momento en que eso ocurre fue captado por las cámaras de los medios de comunicación que estuvieron en el acto con la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con diversos medos, la política es acusada de empujar a la hija de su contra republicana de manera intencional.

Respecto al incómodo momento, y que ya cayó en escándalo, la subdirectora del personal de Pelosi explicó que los medios están sacando de contexto el video.

Además, dijo que el motivo del empujón fue para que la niña saliera a cuadro en la sesión de fotos y "no quedara escondida".

"Es triste ver ´medios de comunicación´ que saben trabajar mejor tergiversar el intento de la presidenta de la Cámara de Representantes de garantizar que las hijas de la representante Flores no quedaran ocultas detrás de ella en todas las fotos de un momento tan importante para su familia", tuiteó.

Marya tiene 36 años de edad y es la primera congresista mexicana elegida por Texas; nació Tamaulipas y migró a Estados Unidos con la familia a la edad de seis años, y creció en Río Grande.

Por siete meses, Flores será representante de su estado, y durante las entrevistas que ha concedido, señala que fue criada con fuertes valores conservadores, además de poner siempre a Dios en primer sitio.

Y respecto a la polémica, la republicana dijo estar orgullosa de su pequeña, quien ni se molestó por lo ocurrido con Pelosi.

"Ella continuó sonriendo y posando para la foto como una reina", escribió en su Twitter la congresista republicana.

I love this princess stood her ground, while Nancy showed her true colors. pic.twitter.com/17ArfkD3MG