Video. Mujer rechaza propuesta de matrimonio y la degüellan

El presunto asesino es un estudiante, mismo que la interceptó cuando ella salí de su domicilio y le clavó un cuchillo en repetidas ocasiones, luego de que ella le dejó en claro varias veces que no se casaría con él.

Por medio de redes sociales se ha comenzado a dar a conocer el clip de video captado por las cámaras de seguridad, donde se puede ver el instante en el cual Mohammed ataca a Naira Ashraf, dejándola tirada en la calle, en la parada de autobús que ella tomaba.

Además, las personas que se encontraban en el lugar se percataban de lo sucedido y se lanzan contra el agresor, a quien someten y golpean.

Por su lado, la Policía indicó que el ataque ha sido premeditado, puesto que el acusado confesó en el interrogatorio, que ella se negó a casarse con él, por lo cual decidió asesinarla.

Tal caso provocó la indignación en redes sociales, donde los cibernautas han planeado salir a las calles para que el homicida se le aplique todo el peso de la ley.

Además, el polémico expresentador de televisión, Mabrouk Atteya, comentó que las féminas "deben taparse para así hacer que los hombres no las maten".

Ante esos comentarios, en las redes, se ha pedido que a él también se le detenga, porque sus comentarios incitan a la violencia contra la mujer.

Al final, la sentencia que comentó Atteya en redes, fue que "las féminas y las chicas tienen que cubrirse y vestirse con prendas holgadas para frenar la tentación... si sientes que tu vida es preciada, sal de tu casa y tápate de todo para evadir que quienes te anhelan te maten".

Naira Ashraf, an Egyptian student, left her home on Monday morning and went to Mansoura University for class. A young man murdered her in front of the entrance for no reason. #Egypt pic.twitter.com/PBl77k3vfO