VIDEO. Mujer es arrestada por vender fruta en metro de Nueva York

El video se volvió viral mediante la cuenta de Street Vendor Project, una organización que defiende los derechos de los vendedores ambulantes y pequeñas empresa en Nueva York. La grabación de 57 segundos tiene casi un millón de reproducciones y ha sido compartido más de mil 200 veces.

La mujer, identificada como María Falcón, es originaria de Ecuador, y de acuerdo con la organización, se dedica a vender fruta en dicha estación de metro desde hace más de 10 años.

"Me sentí muy triste y asustada. He estado vendiendo durante mucho tiempo. He tratado de encontrar otros trabajos, pero me han rechazado debido a mi edad. No estamos lastimando a nadie", dijo Falcón.

Street Vendor Project aseguró que María tiene permiso de vendedora y que paga impuestos por las ventas, incluso dijo, aprobó los cursos de seguridad alimentaria; sin embargo aún no tiene la licencia de venta ya que éstas llevan algunos años que no se dan por la alta demanda.

Diversas organizaciones, funcionarios y activistas se sumaron en contra de los reclamos hacia los policías, ya que consideran que María fue víctima de violencia racismo.

"Ningún individuo debe ser esposado y humillado por vender frutas frescas para mantener a su familia. Esperamos trabajar con el alcalde de Nueva York para reformar este sistema arcaico que discrimina a una parte icónica de la ciudad", destacaron los activistas en un comunicado.