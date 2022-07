VIDEO. Mujer de 72 años afirma estar embarazada

María Antonia, residente de la comunidad de Comayagua, Honduras, asegura que fue al médico creyendo que tenía un tumor, debido a que su vientre comenzó a crecer, pero éste le dijo que estaba esperando un hijo.

El esposo de María Antonia, don Juan Bautista Gáleas, de 60 años, dijo sentirse emocionado, pues consideraba este hecho como un milagro de Dios.

"El doctor me estuvo tocando el vientre y me dijo que el bebé estaba pegado. El médico me dijo que no era ningún tumor y que yo estaba embarazada", aseguró la anciana.

MÉDICOS REALIZAN EXÁMENES DE EMBARAZO A MARÍA ANTONIA

Luego de las declaraciones de la señora María Antonia, quien aseguró que estaba embarazada a sus 72 años, un médico de la comunidad le realizó una consulta médica y le hizo exámenes, para confirmar o descartar el supuesto embarazo.

El doctor Darío Cázarez destacó que luego de los exámenes en sangre y dos ultrasonidos, el resultado fue negativo, debido a que su útero ya es pequeño, por su edad, y presenta una situación de parásitos.

Según el galeno, además de su infestación parasitaria, la sexagenaria presenta dos hernias, páncreas crecido y una afectación en la vejiga, motivo por el cual acumula líquidos y su vientre se abulta.

Debido a las diversas enfermedades que la anciana presenta, el doctor aseguró que le brindarán ayuda médica, sin costo alguno.