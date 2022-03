VIDEO. Maestra intenta forzar a niño a comerse su propio vómito

PUBLICIDAD

La docente, especializada en psicología, sometía el pequeño, de 3 años, reteniéndolo a la fuerza, mientras éste lloraba y pedía ayuda.

El niño trató de zafarse, pero no lo logró, mientras la mujer lo tomaba de las manos y lo aprisionaba entre sus piernas de manera violenta mientras lo golpeaba en las piernas, bajo amenazas de que lo haría comer su propio vómito.

"Silencio, no seas grosero, si te vomitas, te tomas tu vómito. Si estás gritando no me interesa", le decía la mujer mientras el pequeño lloraba y clamaba por ayuda.

Las autoridades de Desarrollo Social aclararon que la institución no pertenece al sistema de Gobierno y recalcaron que es un jardín de niños particular que funciona dentro de una casa.

"Si usted se calla, yo lo escucho, pero si usted grita yo no lo escucho", le decía la maestra mientras seguía reteniendo al niño a la fuerza, mientras le tapaba la boca para que no llorara.

La Policía reportó que el niño fue remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde fue atendido.