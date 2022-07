Video. Ladrones golpean a hombre para robarle reloj Rolex

En un clip de video que circula en redes sociales se observa a ambos ladrones forcejeando y golpeando a sus víctimas en el estacionamiento de Rowland Heights en el 1000 de South Nogales Street.

En las imágenes se muestra que la pareja cayó en el suelo por las agresiones de los asaltantes, que vestían sudaderas negras con gorras.

Los agresores golpearon a las víctimas en la cabeza con las pistolas que llevaban, para al final quitarles el reloj Rolex, a plena luz del día.

Las autoridades dicen que el reloj con el que escaparon los delincuentes tiene un costo aproximado de 60 mil dólares, lo cual equivale a alrededor de un millón 243 mil pesos mexicanos.

Los individuos que padecieron la embestida fueron trasladadas a la clínica Pomona Valley para ser revisadas y atendidas. La Oficina del Sheriff de Walnut, en California, abrió una investigación

y desplegó una búsqueda para ubicar a los asaltantes.

Las autoridades sospechan que los mismos delincuentes se encuentran involucrados con robos semejantes en la zona.

The two suspects stole a man's Rolex watch and pistol-whipped the woman he was with, according to deputies. Rowland Heights Ca. Suspects got away. pic.twitter.com/15v8y8MKpW