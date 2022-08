Video. Fallecen 6 personas en accidente carretero

El percance ocurrió en el área de Windsor Hills al oeste de Los Ángeles, cuando la mujer omitió varios señalamientos, así como un semáforo en rojo para impactarse a 150 km/H contra varios vehículos originando una carambola.

Tras el fuerte impacto los automóviles involucrados se incendiaron siendo consumido en su totalidad por las llamas.

Al lugar acudieron cuerpos de rescate, quienes al arribar determinaron que seis víctimas ya no contaban con signos vitales entre los que se encuentran 3 adultos, un bebé y una mujer en estado de gestación.

Asimismo resultaron lesionados nueve personas más, de las cuales 8 necesitaron su traslado a un hospital para su atención médica, entre ellas la responsable del percance, una fémina de 40 años de edad y su estado de salud es crítico.

Surveillance video obtained by RMG News shows the violent crash that left 5 dead in #WindsorHills, LaBrea & Slauson. @NBCLA @AlexNBCLA @LaurenmCoronado @RMGNews pic.twitter.com/oqniZ3E0Qp