VIDEO. Explosión en maratón deja 19 corredores heridos

El lamentable incidente se registró durante la Carrera de la Esperanza del Monte Camerún, África, en la que en total tomaron parte 529 competidores, provenientes del este, centro, norte de África y Francia, 19 de los cuales son reportado seriamente lesionados.

Aunque inicialmente las autoridades de Buea, donde se celebraba la justa, no apuntaban a algún responsable, con el paso de las horas el grupo separatista Consejo de Gobierno de Ambazonia se atribuyó el atentado.

"Nuestro objetivo principal eran las fuerzas de élite de Camerún, que brindaban seguridad a los atletas; no permitiremos que Camerún continúe con su ocupación", señaló Capo Daniel, vocero del grupo terrorista.

El espantoso momento era grabado por los espectadores, quienes alcanzaron a compartir los videos en redes sociales.

Aunque por ahora las autoridades no han reportado víctimas mortales, sí el total de heridos, los cuales fueron llevados a diversos hospitales, donde operaron a tres y son reportados estables, informó Martin Mokake, director del Hospital Regional de Buea.

En Camerún se dan luchas entre separatistas de habla inglesa contra las fuerzas del estado, una batalla que inició en 2016 y ha cobrado la vida de más de tres mil personas.

