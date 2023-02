Video. Da a luz entre los escombros y muere

A pesar de lo doloroso de este evento natural, entre la desgracia ocurrió un verdadero milagro, luego de que voluntarios y rescatistas lograron poner a salvo a una bebé que nació entre los escombros en donde toda su familia falleció, incluyendo a la mujer que le dio la vida.

En un video que circula en redes sociales se observa como un hombre sale corriendo con la pequeña en brazos luego se ser rescatada, aún llena de polvo de las ruinas, mientras otro trata de alcanzarle una cobija para que cubriera a la niña.

A newborn baby is rescued in Aleppo, Syria. At the time of birth, the mother was under the rubble. She reportedly died after giving birth. pic.twitter.com/7ky2VVDP0J