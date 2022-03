VIDEO. Clientes impiden violación de mujer en un supermercado

De acuerdo con las autoridades, la joven estaba comprando, cuando su agresor, quien fue identificado como Brendan Jarmal Harvey, se acercó a ella desde atrás para levantarle el vestido y posteriormente aventarla al suelo, donde le arrancó la ropa interior.

PUBLICIDAD

Al escuchar los gritos de la mujer, varios clientes se dirigieron a la zona de donde provenían y encontraron al sujeto encima de la joven.

Uno de los clientes se lanzó sobre el hombre para separarlo de la mujer y otros lo detuvieron hasta que la policía llegó.

El hombre fue puesto a disposición de una jueza que le impuso una multa de 50 mil dólares.

Lo sucedido fue grabado por clientes y uno de los videos que muestra el momento en que clientes detuvieron al hombre se hizo viral en redes sociales.

Se cree que está podría no ser la primera vez que el detenido comete un acto así, por lo que las autoridades habilitaron un número para que las posibles víctimas realicen su denuncia.

Cell phone video captures the moment a man attempted to rape a woman at Walmart on NW 79th Street.



*News & Information release only*

??Contains strong content



Luckily, Osvaldo C. was able to step in to stop and help this woman out | #ONLYinDADE pic.twitter.com/KlMq8z09QU

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) March 22, 2022