VIDEO: Ballena se traga dos mujeres y luego las escupe

Quienes vivieron la enorme experiencia fueron Julie McSorley y Liz Cottriel, quienes estaban en medio de un cardumen (banco de peces) cuando ocurrió el incidente.

El hecho quedó grabado tanto por una persona que estaba en el mar, como por la propia cámara del celular de una de las féminas, y se alcanza a ver cuando están por breves instantes en el interior del enorme mamífero marino.

Las ballenas jorobadas, a pesar de que son enormes y llegan a pesar 20 toneladas, no se alimentan de peces grandes, sino de pequeños, pero en volumen.

Como la pieza; es decir, el kayak, era demasiado enorme para el animal, este de inmediato se deshizo de ella, escupiéndola.

En algún momento se llegó a pensar que las mujeres estaban heridas; sin embargo, resultaron ilesas, sin el más mínimo rasguño.

Aunque el incidente se registró el 2020, al momento este se ha viralizado, como ocurrió con el caso del buzo que también, en un banco de peces, el animal lo engulló y luego lo escupió.

