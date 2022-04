Video. Avión de DHL se accidenta tras un aterrizaje de emergencia

El destino programado del vuelo era Guatemala pero debido a los desperfectos presentados se solicitó apoyo para descender en el Aeropuerto Internacional de Juan Santamaría, en Costa Rica.

Al aterrizar, el aeroplano, logró bajar en la pista para después terminar saliéndose de la misma lo que ocasionó que el fuselaje se partiera a la mitad.

A través de redes sociales circulan las imágenes del percance, que ya se han hecho virales, las cuales muestran lo dramático del accidente.

Por fortuna no hubo víctimas mortales, las autoridades solamente reportaban a dos personas lesionadas.

Los cuerpos de rescate del aeropuerto que ya esperaban el arribo del avión rápidamente reaccionaron y comenzaron a lanzarle agua para evitar que se incendiara.

??A DHL cargo plane had a crash landing at Juan Santamaría airport in San José, Costa Rica. pic.twitter.com/k8zuGwlppm