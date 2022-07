VIDEO. Atrapa a nenita que venía en caída desde el cuarto piso

De acuerdo con los medios, el sujeto Hablaba tranquilamente por teléfono, cuando interrumpió abruptamente la llamada, pues se dio cuenta que la nenita de tan sólo dos años de edad se venía abajo.

Presto, al ver que la pequeña podría morir, el sujeto soltó todo, se colocó debajo de la línea de caída y en el momento justo atrapó a la chiquitina en sus brazos.

El hombre, un empleado bancario identificado como Shen Dong, por su valeroso y desinteresado acto se ha convertido en un héroe, escribió en su cuenta de Twitter el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lijian Zhao, junto con el video del momento.

Asimismo, autoridades señalaron que el hombre y la pequeña fueron llevados a un hospital para que fueran valorados, y ambos fueron reportados bien.

"Para ser honesto, no puedo recordar los detalles, no recuerdo si me duelen los brazos o algo, fue sólo instinto acercarme a ella. Tuve suerte de llegar a tiempo, de lo contrario me sentiría absolutamente horrible", relató el héroe.