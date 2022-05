VIDEO. Anciano "revive" camino a la morgue

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que trabajadores de la funeraria, vestidos con caretas y trajes protectores contra Covid-19, trasladaban a un hombre en una bolsa amarilla para llevarlo a la morgue.

Cuando los trabajadores abrieron la bolsa donde se encontraba el anciano supuestamente muerto, se dieron cuenta que aún respiraba, por lo que de inmediato uno de ellos gritó sorprendido que estaba vivo.

"Está vivo, lo vi. Está vivo. No lo cubran más", dice un hombre que graba el momento.

Este hecho causó indignación luego de que las imágenes se hicieron virales; de acuerdo con medios locales, el hospital que certificó la muerte del anciano, se disculpó con la familia y despidió al médico que lo trató.

This is the video everyone's talking about today, showing how a Shanghai nursing home resident is taken away to the morgue in a body bag. At around 38 sec in the video, the staff member backs away and says: "He's alive. He's alive, I saw it. Don't cover him anymore." pic.twitter.com/Y3HzRRpxUl

— Manya Koetse (@manyapan) May 2, 2022