VIDEO | Tiroteo en Hollywood Beach, deja varios lesionados

Durante la tarde de este lunes se registró un fuerte tiroteo al norte de Miami, Estados Unidos, el cual dejó varios heridos

El escenario de este hecho violento fueron las calles de Hollywood Beach, Florida; donde los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo a los lesionados, que hasta el momento no se maneja una cifra oficial, sin embargo, extraoficialmente se dice que pudieran ser al menos 7 personas las lesionadas, entre ellas un adolescente de 15 años de edad.

Según los primeros informes indican que no se trató de algún enfrentamiento entre delincuentes, más bien fue un ataque directo contra las personas que se encontraban en el concurrido destino turístico.

La mayoría de los lesionados presentan heridas en las extremidades, principalmente en las piernas, y solo una persona resultó con una herida en el tórax.

La cifra de lesionados pudiera incrementarse a medida de como avanzan las investigaciones del tiroteo.

El agresor fue descrito por los testigos como una persona que vestía completamente de negro y con la cabeza cubierta, que después de accionar el arma contra los presentes huyó del lugar, las autoridades continúan investigando para tratar de dar con el presunto responsable.

La agresión fue captada en video por las cámaras de seguridad del lugar, en el se muestra el momento exacto que se registró la balacera, en donde se aprecia a las personas tratando de buscar un resguardo.

En tanto que en otras imágenes divulgadas de puede observar a las personas lesionadas tendidas sobre la arena y algunas más tratando de brindarles ayuda.

Por su parte Josh Levy, alcalde de Hollywood Beach, no brindó información acerca de posibles detenido o si la Policía cuenta con alguna identificación del sospechoso, simplemente se limitó a comentar que los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica a un hospital y que seguían trabajando para esclarecer los hechos.

At least 7 people injured, possibly more, after shooting on Hollywood Beach near Miami pic.twitter.com/aCS7cQhnUs