VIDEO | Sacerdote mexicano reza para que el Papa "pueda irse al cielo cuanto antes"

Luego de que se informara el ingreso al hospital del Papa Francisco, ocurrido el miércoles 28 de febrero, la salud del líder de la Iglesia Católica está en las oraciones de sus propios sacerdotes, pero con una petición fuera de serie: "pueda ir al cielo cuanto antes".

Y es que durante la transmisión de un podcast español participaron varios religiosos, entre ellos el mexicano Juan Razo, quien pide lo mismo que los demás por el Sumo Pontífice.

El incidente se dio el 22 de febrero, cuando en el podcast La Sacristía de La Vendée, el presbítero Gabriel Calvo Zarraute dijo: "Yo también rezo mucho por el papa, para que pueda ir al cielo cuanto antes".

Las palabras provocaron las risas de los demás participantes; uno de ellos, Charles Murr, quien señaló que se suma a las plegarias; luego interviene el conductor del podcast, Francisco J. Delgado, quien subraya: "Pues a ver si rezamos más fuerte", arrancando las risas de sus compañeros; entonces, el cura Calvo destaca: "Somos muchos con esa intención".

A los minutos de iniciado el podcast se une el sacerdote mexicano Juan Renzo, quien saluda cordialmente a los demás y dice: "Unidos también en oración por el Santo Padre en esta fiesta de la cátedra San Pedro", para luego agregar: "Estoy como el padre Murr, A.T.M, a toda máquina, ¿verdad padre?".

LA SUSPENSIÓN DEL SACERDOTE RENZO

Desde que fue removido de la rectoría del seminario de la Diócesis de Saltillo, Coahuila, en julio de 2023, el religioso Juan Renzo permanece en año sabático.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones del obispo Hilario González, subrayó que los planes del padre Juan Renzo se enfocaban en su canal de YouTube.

INDIGNACIÓN POR LAS PALABRAS DE LOS SACERDOTES POR EL PAPA

El caso no quedó en las redes, sino que provocó el pronunciamiento de Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo, España, pues algunos de los participantes en el podcast están bajo su jurisdicción.

A través de un comunicado, el prelado externó su rechazo profundo "a cualquier manifestación de desafecto a la persona y al ministerio del Santo Padre", y advirtió que podría aplicar medidas correctivas.

LA SACRISTÍA DE LA VENDÉE SE DISCULPA EN REDES

Tras haberse viralizado el fragmento del podcast en la que los sacerdotes "piden por el Papa", el 28 de febrero, el programa La Sacristía de La Vendée abrió un hilo en X (antes Twitter), y afirmó:

"Sentimos pesar por el desafortunado comentario, dicho en tono de humor, sobre ´rezar por que el Papa se vaya al Cielo cuanto antes´. Es un comentario de mal gusto y, aunque no expresa deseos de la muerte del Papa, como algunos medios maliciosamente han difundido, comprendemos que se pueda entender de esa forma".

Posteriormente, el director del programa se refirió a los medios de comunicación que hicieron eco de la noticia. "Hemos pedido disculpas. Yo no creo que sea para tanto. Los que se escandalizan farisaicamente no pertenecen al pueblo de Dios".

OTRAS POLÉMICAS DE LA SACRISTÍA DE LA VENDÉE

Sin embargo, esta no es la única ocasión que este podcast ha polemizado, ya que en una edición anterior los mismos sacerdotes alabaron la memoria del dictador español Francisco Franco, pues "salvó a la Iglesia católica española del exterminio", mientras que en otra transmisión refirieron que la pederastia en la iglesia "no es en modo alguno el celibato, sino la homosexualidad". "Hay que dejar de decir homosexualidad, no, la terminología es sodomitas y afeminados", dijo Calvo Zarraute.