VIDEO | Riña en concierto en el Movistar Arena deja una persona muerta en Bogotá

Lo que debía ser una velada llena de música y celebración con la presentación de Damas Gratis, terminó en una escena de caos y violencia en el Movistar Arena de Bogotá.

Una pelea entre supuestos hinchas de fútbol acabó por arruinar el evento y, según reportes preliminares, dejó al menos una persona fallecida.

EL SHOW NUNCA COMENZÓ

El concierto, programado para iniciar a las 9:00 p.m., nunca pudo arrancar. Justo minutos antes de que la banda argentina subiera al escenario, estalló una riña entre grupos de asistentes que, de acuerdo con testigos, serían simpatizantes de equipos rivales del fútbol bogotano.

Lo que empezó con empujones y gritos se transformó rápidamente en una batalla campal. Algunos involucrados comenzaron a lanzar objetos como sillas y contenedores, lo que generó pánico entre el público. Varias personas corrieron a buscar refugio mientras otras abandonaban el recinto, visiblemente afectadas por el ambiente de violencia.

| Un muerto y varios heridos en un concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá. pic.twitter.com/siFN9unLwc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 7, 2025

VIOLENCIA DESCONTROLADA Y FALTA DE SEGURIDAD

En redes sociales circularon numerosos videos que mostraban la magnitud del enfrentamiento, tanto dentro del Movistar Arena como en sus accesos. También se reportó el robo de una guitarra del escenario, presuntamente perteneciente a la banda, lo que suma otro elemento de preocupación al suceso.

Usuarios expresaron su frustración y tristeza por lo ocurrido, y criticaron fuertemente la falta de presencia policial y el manejo del evento. "Duele ver esto en un concierto. Las hinchadas se pelean, dañan todo, ¿y la policía?", cuestionó uno de los asistentes en la red social X.

CONFIRMAN UNA VÍCTIMA MORTAL Y VARIOS HERIDOS

Aunque las autoridades aún no han dado un informe oficial completo, se habla de una persona fallecida por una herida en la cabeza provocada por un arma blanca. Además, varios asistentes necesitaron atención médica por lesiones menores.

A pesar de la gravedad de los hechos, no se ha confirmado la detención de responsables hasta el momento.

Ante el descontrol y por motivos de seguridad, los organizadores decidieron suspender el concierto en coordinación con las autoridades locales y la administración del Movistar Arena. La decisión fue tomada para evitar más incidentes y preservar la integridad de los asistentes.

¿QUIÉNES SON DAMAS GRATIS?

Damas Gratis es una de las bandas más representativas de la cumbia villera en Argentina. Fundada en el año 2000 por Pablo Lescano, la agrupación se ha ganado un lugar en la cultura popular latinoamericana gracias a su estilo distintivo y letras que reflejan la vida en los barrios.

Con éxitos como "Los dueños del pabellón", "Laura se te ve la tanga" y "No te creas tan importante", la banda ha cruzado fronteras y generaciones, convirtiéndose en referente del género.

UN LLAMADO URGENTE A REFORZAR LA SEGURIDAD EN EVENTOS MASIVOS

Este lamentable episodio vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de revisar los protocolos de seguridad en eventos de gran convocatoria. La convivencia de públicos diversos, sumada a la falta de medidas preventivas, puede tener consecuencias graves, como se vivió en esta ocasión.

Los seguidores de Damas Gratis esperan ahora una pronta reprogramación del concierto o al menos una comunicación oficial respecto a lo sucedido. Mientras tanto, la noche que debía estar llena de música quedó marcada por la violencia, dejando más preguntas que respuestas sobre la gestión de eventos de este tipo en la capital colombiana.