VIDEO | Papa León XIV canta "Cielito Lindo" en el Vaticano y emociona a fieles

En un hecho que sorprendió a quienes se encontraban hoy en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa León XIV cantó el famoso tema mexicano "Cielito Lindo" durante la Audiencia General de los miércoles.

Mientras hacía su tradicional recorrido en el papamóvil, Robert Prevost escuchó al mariachi del Gran Ballet Nacional del México entonar la canción y se unió a ellos durante el conocido coro "Ay, ay, ay, ay, canta y no llores", provocando una oleada de aplausos entre los miles de fieles presentes.

El evento comenzó con un repertorio de música tradicional mexicana, donde destacaron piezas como "El Son de la Negra", "Camino Real de Colima" y "El Jarabe Tapatío". La participación del mariachi no estaba incluida en el programa oficial, pero marcó un momento inolvidable de la jornada.

Este gesto musical se suma a otras muestras de afecto del Papa León XIV hacia el pueblo mexicano. Tras su elección, fue recibido por ciudadanos mexicanos con canciones como "La Guadalupana" y "La Bikina", en un acto espontáneo que el Papa agradeció visiblemente emocionado.

Al Papa León XIV le gusta cantar y hoy durante el recorrido en la Plaza de San Pedro cantó el Cielito Lindo bajo el cielo de Roma acompañado de la musica mexicana que se escuchaba del Mariachi del gran Ballet Nacional de México #papaleónxiv #PopeLeoXIV #PapaLeoneXIV pic.twitter.com/cE8dT2xgXU — Pablo Esparza (@PabloEsparzaa) August 6, 2025

HACE UN LLAMADO A LA PAZ EN EL MUNDO

Durante la audiencia, el Sumo Pontífice también continuó su catequesis sobre la figura de Jesús y la preparación espiritual para la Pascua. Antes de concluir, recordó el 80º aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

Pidió oraciones por las víctimas y señaló que estos hechos deben servir como una advertencia universal contra los horrores de la guerra y las armas nucleares.

La jornada concluyó con la bendición papal a los asistentes, entre ellos muchos jóvenes peregrinos que aún permanecen en Roma tras el Jubileo de los Jóvenes.

El emotivo momento musical del Papa León XIV rápidamente se viralizó en redes sociales, reforzando su imagen cercana y carismática ante el mundo.