  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 7 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Este es el cártel mexicano con el que relacionan a Nicolás Maduro

El anuncio se da días después de que se anunciara una recompensa de 25 millones de dólares por el presidente venezolano

Ago. 07, 2025
Este es el cártel mexicano con el que relacionan a Nicolás Maduro

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció que las autoridades estadounidenses ofrecen 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

"El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el reinado de terror de Maduro continúa", expresó Pam Bondi en un video.

¿CON QUÉ CÁRTEL MEXICANO LO RELACIONAN?

La funcionaria estadounidense calificó al mandatario venezolano como uno de los "narcotraficantes más grandes del mundo", que representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos vinculan al presidente de Venezuela con organizaciones terroristas como las FARC, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles, utilizadas para introducir drogas al país.

CLARIDAD

Cabe destacar que, el anuncio por parte de Pam Bondi se da días después de que el Departamento del Tesoro anunciara una recompensa de 25 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro.

También se anunciaron una serie de sanciones contra el sucesor de Hugo Chávez en Venezuela, como el bloqueo de sus bienes e intereses en Estados Unidos, así como de las empresas que sean de su propiedad directa o indirectamente.

¿POR QUÉ LO ACUSAN?

El gobierno de estadounidense señala a Nicolás Maduro como líder del Cártel de los Soles, junto con otros integrantes de su gobierno.

También lo acusan como responsable de corromper a las instituciones gubernamentales de Venezuela como el Ejército, Congreso y al Poder Judicial para facilitar las operaciones de la organización criminal.

El Cártel de los Soles, cuyo nombre proviene de las insignias de soles que aparecen en la bandera venezolana, sería la responsable de colaborar con la agrupación, denomina el Tren de Aragua, en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Igualmente, la agrupación venezolana tendría nexos operativos con el Cártel de Sinaloa de México, cuyos principales líderes —Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ismael "El Mayo" Zambada y Ovidio Guzmán López— se encuentran actualmente recluidos en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos.

Luis Flores
Luis Flores
Contenido Relacionado
Estados Unidos duplica recompensa por Nicolás Maduro
Internacional / Mundo

Estados Unidos duplica recompensa por Nicolás Maduro

Agosto 07, 2025

El presidente de Venezuela enfrenta cargos por narcotráfico y crimen organizado en la justicia estadounidense desde 2020

VIDEO | Papa León XIV canta "Cielito Lindo" en el Vaticano y emociona a fieles
Internacional / Mundo

VIDEO | Papa León XIV canta "Cielito Lindo" en el Vaticano y emociona a fieles

Agosto 06, 2025

Mientras hacía su tradicional recorrido en el papamóvil, Robert Prevost escuchó al mariachi del Gran Ballet Nacional de México entonar la canción

Visa americana de turista podría requerir fianza de hasta 15 mil dólares
Internacional / Mundo

Visa americana de turista podría requerir fianza de hasta 15 mil dólares

Agosto 06, 2025

El monto pagado será devuelto a los viajeros en caso de que se cumpla con los términos obligatorios de estos documentos migratorios