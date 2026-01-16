VIDEO | Policías arrestan a mujer autista y se viraliza por violencia innecesaria

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado indignación y un intenso debate sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades federales en Estados Unidos. Las imágenes muestran el arresto de una mujer con autismo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, un hecho que muchos califican como desproporcionado e inhumano.

UN OPERATIVO DE ICE QUE TERMINÓ EN POLÉMICA

El incidente ocurrió en la calle 34 y la avenida Park, en Minneapolis, durante una intervención del ICE que ya se desarrollaba en un ambiente de alta tensión. Horas antes, la detención de varios menores de edad había provocado protestas en la zona, lo que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, así como en el uso de gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

En medio de ese escenario quedó atrapada Aliya Rahman, ciudadana estadounidense y persona dentro del espectro autista, quien se encontraba detenida en su vehículo sin posibilidad de avanzar debido al caos en la calle.

EL MOMENTO DEL ARRESTO CAPTADO EN VIDEO

El video, grabado por la periodista Amanda Moore, muestra a agentes enmascarados rompiendo la ventanilla del automóvil de Rahman. A pesar de que la mujer intenta explicar su situación, los oficiales proceden a usar la fuerza, cortan su cinturón de seguridad y la sacan a rastras del vehículo, sujetándola de brazos y piernas para subirla a una unidad del ICE.

Durante el arresto, Rahman se escucha visiblemente alterada, tratando de hacer entender a los agentes que no representaba una amenaza y que su inmovilidad no era un acto de resistencia.

"SOLO IBA AL MÉDICO": EL TESTIMONIO DE ALIYA RAHMAN

En las imágenes se escucha a Aliya Rahman gritar que es una persona con autismo y que se dirigía a una cita médica en el Centro de Lesiones Cerebrales Traumáticas. Según sus propias palabras, no se movió porque no podía hacerlo, no porque se negara a cooperar.

Su testimonio ha sido clave para que usuarios en redes sociales y defensores de derechos humanos cuestionen la actuación de los agentes, señalando la falta de protocolos adecuados para interactuar con personas con discapacidad.

REACCIONES E INDIGNACIÓN EN REDES SOCI ALES

Tras la difusión del video, miles de usuarios han expresado su rechazo al arresto, calificándolo como un ejemplo de violencia innecesaria y de la falta de sensibilidad hacia personas neurodivergentes. Organizaciones civiles han pedido explicaciones a las autoridades y una revisión de los procedimientos del ICE en operativos realizados en contextos de protesta.

El caso de Aliya Rahman ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza, el trato a ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios y la necesidad de capacitación especializada para que las fuerzas del orden puedan reconocer y respetar condiciones como el autismo.

UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN

Más allá de la viralización del video, el arresto de Aliya Rahman ha puesto sobre la mesa una discusión urgente: cómo actúan las autoridades en situaciones de estrés y si están preparadas para responder de manera humana y proporcional cuando se trata de personas con discapacidad. Mientras tanto, las imágenes siguen circulando como un recordatorio de que, detrás de cada operativo, hay historias personales que merecen ser escuchadas.