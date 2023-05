VIDEO | Policía furioso por su adeudo en financiera asesina a prestamista

Un oficial armado llego hasta una casa de préstamos, en Uganda, donde disparó contra los empleados al enterarse del monto de su deuda.

Agencias de noticias internacionales informaron que el hombre iba uniformado y armado, y al preguntar al prestamista y director de TFS Financial Services, identificado como Bandhari, a cuánto ascendía su deuda, y enfureció cuando le informaron el total, por lo que comenzó a disparar, matando al empleado.

El jefe de la Policía Metropolitana de Kampala, Patrick Onyango, dijo que el oficial había concretado una cita con Bandhari para verificar su deuda, ya que tenía tres años pagando dos préstamos, uno de los cuales se descontaba automáticamente de su salario.

Las autoridades informaron que desde hace años el oficial presentaba condiciones médicas que le impedían usar armas, lo cual tenía prohibido, por lo cual se le asignaban labores que no requerían usarlas.

"Debido a las condiciones médicas del sospechoso, la dirección policial de CPS Kampala había decidido hace unos seis años no armar al sospechoso y lo han estado desplegando en rondas que no requieren que esté armado. Su despliegue actual estaba en el centro de monitoreo de CCTV", informó el jefe de Policía.

La Policía de Kampala aseguró que está haciendo todo lo posible por localizar al agente tirador y condenó el acto asegurando que será llevado ante la justicia.

WATCH . The shooting in Kampala Yesterday Afternoon. Police Officer Ivan Wabwire Shot dead Indian Business man at Parliamentary Avenue. The Officer had reportedly come to complain about mismatches in records of the loan he had aquired from the Indian's finance Institution. pic.twitter.com/gH9BOEfI9u