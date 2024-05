VIDEO | Personal de hospital de Gaza evacúa pacientes tras ataque con misiles

Este martes, decenas de residentes de Gaza se vieron obligados a abandonar el Hospital Kamal Adwan, en el norte de la ciudad palestina, luego de ataques de artillería israelí que han sitiado el centro durante tres días.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que tiene control fragmentado sobre Cisjordania, informó que las fuerzas atacaron el hospital, donde se encontraban alrededor de 150 miembros del personal médico, numerosos pacientes en cuidados intensivos y en cirugía, así como varios bebés en incubadoras.

Sin embargo, el director del hospital, Hosam Abu Sfiya, reportó a la agencia oficial de noticias palestina Wafa que al menos 15 pacientes no pudieron ser evacuados, incluidas dos mujeres que recientemente dieron a luz y otros conectados a máquinas.

Los tanques israelíes atacaron tanto la recepción como el departamento de emergencias del Hospital Kamal Adwan, ubicado en Beit Lahia, según informó Sfiya.

Breaking: Patients and medical staff flee Kamal Adwan Hospital in northern Gaza after being targeted by Israeli shells and gunfire. pic.twitter.com/aAQYMors9g