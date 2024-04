VIDEO | Mujer lleva el cadáver de su tío para cobrar un dinero en banco

En un momento que se volvió bizarro, como sacado de una película de alta traición, y a fin de hacerse de un préstamo, una mujer originaria de Brasil llevó a su tío para que firmara los documentos necesarios; sin embargo, éste tenía horas sin vida.

De acuerdo con la información, la fémina fue identificada como Érika de Souza Vieira Nunes, quien fungía como la cuidadora principal de su tío, Paulo Roberto Braga, de 68 años de edad.

El caso fue detectado por los trabajadores de una sucursal bancaria en Bangu, en el área oeste de Río de Janeiro.

El tenebroso momento fue captado en video por los trabajadores del Banco, a donde Érika llevó a su tío Paulo para que firmara los documentos de un préstamo por 17 mil reales (aproximadamente 54 mil 706 pesos mexicanos).

"Tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no firmas, no hay manera. No puedo fichar por nosotros, haré lo que pueda", le dijo la mujer al anciano.

Érika enseñó el documento y aseguró que él tenía que firmarlo como estaba ahí y señaló: "Ahí sostienes muy fuerte tu silla".

Luego preguntó a los asistentes bancarios: "¿No sostuvo la puerta hace un momento?", a lo que los trabajadores respondieron que no lo vieron.

Como los trabajadores vieron al hombre que no reaccionaba y a la mujer intentando que firmara, sospecharon que algo pasaba, por lo que decidieron grabar el momento.

Posteriormente llamaron a la Policía, cuyos agentes se percataron que Paulo Roberto llevaba ya varias horas sin vida.

De acuerdo con el delegado Fábio Luiz señaló que el hombre había entrado al banco sin vida. "Ella intentó simular que él lo firmaba. Ya entró muerto al Banco".

Érika fue detenida y llevada a la comisaría, donde declaró que era la cuidadora de su tío, quien presentaba debilidad; sin embargo, la Policía investiga si la mujer y el fallecido en realidad son familiares; si no, podría ser responsable de malversación de fondos, así como de difamación de un cadáver.

