VIDEO | Momento exacto en que por tomarse una ´selfie´, alpinista cae al vacío

Quizá ganar unos "me gusta" o "likes", o quizá el deseo de captar la mejor toma desde la cúspide llevaron a que se generara una tragedia en el Monte Nama, en la provincia de Sichuan, en China.

Y es que un alpinista que iba junto con otras personas en ese lugar, intentó tomarse una selfie; sin embargo, perdió el equilibrio y se precipitó al vacío. Nada se pudo hacer.

LA TRAGEDIA CAPTADA EN VIDEO

El momento de la caída quedó registrado en video, y se ve cómo dos alpinistas van caminando; delante va otra parte del grupo.

De pronto, ven cómo el hombre que intentó tomarse la foto a sí mismo empieza a desplazarse sobre la nieve, hasta llegar a la orilla y se precipita al vacío.

El clip se ha viralizado en redes sociales, y muchos de los comentarios señalan la inacción de alguna persona para ayudarlo, pero otros refieren que era imposible, ya que correrían con la misma suerte.

Reportes establecen que la víctima de la fatalidad, de 31 años de edad, se soltó por sí mismo de la cuerda de seguridad, a fin de tener una imagen espectacular de la cima, pero la consecuencia fue desastrosa.

Al parecer, refirieron las autoridades, el hombre tropezó con algunas rocas, perdió el equilibrio y cayó por una gélida pendiente de aproximadamente 200 metros.

El cuerpo del malogrado alpinista fue encontrado a 5 mil 300 metros de altura por equipos de rescate; por otra parte, no se ha revelado la identidad de la víctima.

Finalmente, la Oficina Municipal de Educación y Deportes de Kangding informó que los de excursionistas no había registrado oficialmente su misión de ascenso, requisito obligatorio en esa región montañosa.