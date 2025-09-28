Tiroteo e incendio en iglesia mormona en Estados Unidos deja múltiples víctimas

Un ataque armado y posterior incendio dentro de un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dejó este domingo múltiples víctimas y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

El agresor fue abatido por las autoridades y, aunque ya no representa una amenaza, el edificio religioso resultó gravemente dañado por las llamas.

TIROTEO E INCENDIO EN IGLESIA MORMONA EN MICHIGAN

El hecho ocurrió en la mañana, durante el horario habitual de servicios dominicales, en la iglesia ubicada en McCandlish Road, a unos 13 kilómetros de Flint y 80 al norte de Detroit. De acuerdo con reportes de Fox 2 Detroit, al menos seis personas resultaron baleadas, entre ellas varios niños, algunos en estado crítico.

Los equipos de emergencia trabajaron durante horas en medio de un incendio que alcanzó la quinta alarma y amenazaba con provocar el colapso parcial de la estructura. Las autoridades pidieron a los habitantes evitar la zona para facilitar las labores de bomberos, paramédicos y policías, mientras se habilitaban centros de reunificación en espacios cercanos como el teatro Trillium y un pabellón comunitario.

Videos difundidos en redes sociales mostraron grandes columnas de humo elevándose sobre el templo mientras los feligreses eran evacuados. Varios testigos señalaron que algunas personas permanecían atrapadas dentro cuando el fuego se expandió rápidamente.

El representante John James y otras figuras políticas expresaron mensajes de solidaridad con las víctimas y sus familias, en tanto la policía local informó que continúa investigando la identidad y los motivos del agresor.

COINCIDENCIA CON LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE LA IGLESIA

El ataque se produjo apenas un día después del fallecimiento de Russell M. Nelson, presidente mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien murió a los 101 años en Salt Lake City.

Nelson lideró la institución desde 2018, cuando asumió a los 93 años. Durante su gestión impulsó reformas internas, promovió la expansión global de la iglesia con nuevos templos y ordenó cambios estructurales como la reducción del tiempo de los servicios dominicales. También enfatizó en el uso del nombre completo de la organización, dejando de lado el término “mormón”.

Antes de su liderazgo religioso, Nelson tuvo una carrera destacada como cirujano cardíaco y formó parte del equipo que desarrolló la primera máquina de corazón-pulmón.

El doble acontecimiento la muerte del máximo líder y el ataque armado en un templo ha causado profunda consternación entre los feligreses y la opinión pública, marcando un fin de semana trágico para la comunidad mormona en Estados Unidos.