  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 28 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Tiroteo e incendio en iglesia mormona en Estados Unidos deja múltiples víctimas

Un ataque armado, seguido de un incendio en un templo mormón de Grand Blanc, Michigan, dejó múltiples víctimas, incluidos varios niños 

Sep. 28, 2025
Tiroteo e incendio en iglesia mormona en Estados Unidos deja múltiples víctimas

Un ataque armado y posterior incendio dentro de un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dejó este domingo múltiples víctimas y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

El agresor fue abatido por las autoridades y, aunque ya no representa una amenaza, el edificio religioso resultó gravemente dañado por las llamas.

TIROTEO E INCENDIO EN IGLESIA MORMONA EN MICHIGAN

El hecho ocurrió en la mañana, durante el horario habitual de servicios dominicales, en la iglesia ubicada en McCandlish Road, a unos 13 kilómetros de Flint y 80 al norte de Detroit. De acuerdo con reportes de Fox 2 Detroit, al menos seis personas resultaron baleadas, entre ellas varios niños, algunos en estado crítico.

Los equipos de emergencia trabajaron durante horas en medio de un incendio que alcanzó la quinta alarma y amenazaba con provocar el colapso parcial de la estructura. Las autoridades pidieron a los habitantes evitar la zona para facilitar las labores de bomberos, paramédicos y policías, mientras se habilitaban centros de reunificación en espacios cercanos como el teatro Trillium y un pabellón comunitario.

Videos difundidos en redes sociales mostraron grandes columnas de humo elevándose sobre el templo mientras los feligreses eran evacuados. Varios testigos señalaron que algunas personas permanecían atrapadas dentro cuando el fuego se expandió rápidamente.

El representante John James y otras figuras políticas expresaron mensajes de solidaridad con las víctimas y sus familias, en tanto la policía local informó que continúa investigando la identidad y los motivos del agresor.

COINCIDENCIA CON LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE LA IGLESIA

El ataque se produjo apenas un día después del fallecimiento de Russell M. Nelson, presidente mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien murió a los 101 años en Salt Lake City.

Nelson lideró la institución desde 2018, cuando asumió a los 93 años. Durante su gestión impulsó reformas internas, promovió la expansión global de la iglesia con nuevos templos y ordenó cambios estructurales como la reducción del tiempo de los servicios dominicales. También enfatizó en el uso del nombre completo de la organización, dejando de lado el término “mormón”.

Antes de su liderazgo religioso, Nelson tuvo una carrera destacada como cirujano cardíaco y formó parte del equipo que desarrolló la primera máquina de corazón-pulmón.

El doble acontecimiento la muerte del máximo líder y el ataque armado en un templo ha causado profunda consternación entre los feligreses y la opinión pública, marcando un fin de semana trágico para la comunidad mormona en Estados Unidos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Gustavo Petro responde a la revocación de su visa tras participar en protesta por Palestina en Nueva York
Internacional / Mundo

Gustavo Petro responde a la revocación de su visa tras participar en protesta por Palestina en Nueva York

Septiembre 27, 2025

El presidente de Colombia dio a conocer a través de un mensaje en su cuenta de X su postura respecto a la decisión de las autoridades estadounidenses

VIDEO | Automovilista desarma a su asaltante y le dispara en plena acción
Internacional / Mundo

VIDEO | Automovilista desarma a su asaltante y le dispara en plena acción

Septiembre 26, 2025

Solo 10 segundos bastaron para que la situación se invirtiera y el conductor se defendiera de quien pretendía quitarle sus posesiones

Sentencian a 8 años de cárcel a mujer que golpeó a 21 infantes en una guardería
Internacional / Mundo

Sentencian a 8 años de cárcel a mujer que golpeó a 21 infantes en una guardería

Septiembre 26, 2025

La mujer, de tan solo 22 años de edad, fue encontrada culpable; las pruebas en video la incriminaron, pues se ve cuando agrede a los menores