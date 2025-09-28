La nostalgia nos alcanzó: Coca-Cola trae de vuelta los Hielocos. Te decimos dónde

Coca-Cola es una empresa que domina a la perfección el marketing, y vaya que lo ha sabido hacer; por ejemplo, quién no recuerda los tiernos osos polares bebiendo refresco en familia, o los ochenteros la famosa rockola Coca-Cola, las cuales han sido exitosas y se han quedado en la mente de la población.

Hace alrededor de 20 años, Coca-Cola lanzó una campaña que hoy ha vuelto con mucha fuerza los famosos Hielocos, unas piezas plásticas con diversas formas, que se refrigeraban y echaban en los vasos de refresco, dándole vida a la bebida.

Así, usando la nostalgia como markeitng, nuevamente la empresa ha decidido revivir esta inolvidable campaña de los Hielocos, figuritas que en los años 90 quedaron en la memoria de millones de consumidores.

Ahora bien, la nostalgia funciona como un puente emocional en un mercado saturado de estímulos; es decir, las emociones pesan más que la razón al tomar decisiones de compra.

Por ello, un estudio realizado por NielsenIQ reveló que los consumidores que asocian sus compras con recuerdos positivos hacia una marca tienen hasta un 30 por ciento más de probabilidad de elegirla, aunque este cueste más.

Paradójicamente, la Generación Z es la más dada a lo retro, pues de acuerdo con el análisis, el 46 por ciento de los jóvenes latinoamericanos se siente atraído por símbolos culturales que nunca vivieron, ya que retro significa autenticidad.

EL RETORNO DE LOS HIELOCOS

Como se recordará, en los años 90 los Hielocos eran unas pequeñas figuras plásticas semitransparentes que se convirtieron en uno de los artículos coleccionables más exitosos de Coca-Cola en México.

Por ello, el gigante refresquero decidió revivirlos en Colombia, como parte de la campaña "Juntos lo Hacemos Posible", edición que incluye 10 motivos renovados e inspirados en la autenticidad de los colombianos.

Cada figura es acompañada por un sticker, el cual refuerza el espíritu de colección e intercambio que en su generó en su tiempo y provocó largas charlas entre familias y amigos.

Así que si te llama la atención volverte coleccionista de estas hermosas y divertidas piezas, bueno, pues empieza a coleccionarlas, pues recuerda que no nada más compras un refresco, sino que te llevas un recuerdo, un sentimiento y una identidad compartida.