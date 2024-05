VIDEO | Impresionante bola de luz verde surca los cielos

Durante la madrugada del domingo, una espectacular bola de luz verde cruzó los cielos de la Península Ibérica, deslumbrando a los observadores en múltiples localidades de España y Portugal; este llamativo fenómeno, que se presentó pasada la medianoche, dejó una estela de asombro y preguntas entre la población.

Diversos medios locales informaron sobre el avistamiento de este objeto brillante y veloz, que atravesó el cielo nocturno con una intensidad luminosa inusual, por su parte Los testigos describieron el evento como una intensa explosión de luz verde, visible desde varias regiones, incluyendo Galicia y otras áreas tanto de España como de Portugal.

En la Comunidad de Madrid, el servicio de Emergencias 112 recibió numerosas llamadas de ciudadanos que, alarmados y curiosos, buscaban explicaciones sobre el misterioso destello verde que habían observado. Un portavoz de esta entidad declaró a un medio local que, aunque las descripciones apuntan a un bólido, no se ha podido confirmar oficialmente la naturaleza del objeto avistado.

Protección Civil de Portugal también registró informes sobre el avistamiento del objeto, sugiriendo que podría haberse tratado de un meteorito, y según indicaron, es posible que el objeto haya impactado en la región de Castro Daire, en el centro de Portugal; sin embargo, hasta el momento, los bomberos locales han declarado que no pueden proporcionar detalles concluyentes sobre el suceso.

El evento ha capturado la atención tanto de expertos en astronomía como del público general, suscitando diversas teorías y especulaciones, entre las que sugieren que podría tratarse de un bólido, un meteoro particularmente brillante que atraviesa la atmósfera a gran velocidad, desintegrándose parcialmente en el proceso y produciendo el característico resplandor.

Este tipo de fenómenos, aunque infrecuentes, no son desconocidos, pues los bólidos son fragmentos de cometas o asteroides que, al entrar en la atmósfera terrestre, se calientan debido a la fricción, generando una explosión de luz que puede ser visible a grandes distancias. En ocasiones, parte del material del meteoroide puede sobrevivir al paso atmosférico y llegar al suelo en forma de meteorito.

Las autoridades continúan investigando el evento, y es probable que en los próximos días se disponga de más información y posibles confirmaciones sobre la naturaleza exacta del objeto avistado.

WATCH: Large meteor streaking across the sky in Portugal pic.twitter.com/BLvcqiYGnL