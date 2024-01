VIDEO | Fuertes lluvias provocan inundaciones y pérdidas en San Diego, California

Una fuerte tormenta desató niveles récord de lluvia en comunidades de todo el condado de San Diego el lunes, inundando hogares y volcando automóviles.

Cientos de personas tuvieron que ser rescatadas de áreas inundadas mientras el río San Diego se desbordaba, alimentado por aguaceros que dejaron a la ciudad lidiando con el cuarto día más lluvioso de la historia.

Funcionarios locales declararon estados de emergencia en todo el condado, y cientos de personas sin hogar fueron desplazadas cuando el agua ingresó a refugios.

California ha sido azotada por tormentas esta semana, pero el sistema de aguas pluviales antiguo de San Diego fue abrumado por la intensa lluvia y alcanzó su capacidad, según el departamento de aguas pluviales de la ciudad.

Eddie Ochoa, residente de San Diego, relató que apenas estaba lloviznando cuando él y su hermana salieron a desayunar el lunes por la mañana. Al regresar a su taller de carrocería familiar, encontraron la cuadra inundada y el automóvil de su hermana arrastrado por el agua.

Por su parte, el alcalde Todd Gloria declaró el estado de emergencia y se establecieron refugios para residentes desplazados. Aunque las nubes se despejaron el martes, dejaron atrás grandes desastres mientras los afectados limpian el lodo de sus hogares.

A state of emergency declared in San Diego as torrential rain and flash flooding hit parts of California on Monday. pic.twitter.com/Mjz2l2ljSh