VIDEO | Experimentado paracaidista muere al saltar de un piso 29; falló el mecanismo

Nathy Odinson, un experimentado saltador en paracaídas británico de 33 años de edad, perdió la vida luego de que fallara el mecanismo de su dispositivo, por lo que se estrelló brutalmente contra el pavimento.

El trágico incidente se registró en la ciudad de Pattaya, Tailandia, y se indicó que Odinson saltó desde el piso 29 de un edificio de la región costera.

De acuerdo con medios tailandeses, Odinson subió ilegalmente a la terraza del edificio acompañado de otro sujeto, quien grababa la que sería una hazaña y después la postearía en redes sociales.

EL ÚLTIMO SALTO DE NATHY ODINSON

El clip, que se haría viral por el temerario salto del paracaidista, se volvió viral, pero por las circunstancias adversas; y es que se ve cómo el hombre dispone todo para realizar el salto.

Se aprecia cómo es que tiene una parte del paracaídas en la mano, pero antes de saltar, arregla la luz de su casco; luego hace los últimos ajustes para lo que sería una hazaña.

Se ve a Odinson al borde del edificio, y a la cuenta de tres salta al vacío; sin embargo, se aprecia que el paracaídas jamás se abrió, golpea primero contra un árbol y luego se escucha el sonido de su cuerpo estrellándose contra el asfalto.

Luego se escucha cómo el acompañante grita desesperado; en cuestión de minutos arriban paramédicos al lugar, pero sólo confirman que el británico no contaba con signos vitales, pues el hombre murió al impacto.

Por su parte, autoridades señalaron que el cadáver quedó sobre el paracaídas azul, el cual estaba parcialmente desplegado, evidencia de que hubo un error en el mecanismo, pero que se definirá tras una investigación y los resultados de la autopsia.

NO ERA EL PRIMER SALTO DEL PARACAIDISTA





Sin embargo, dentro de las primeras diligencias se desprende que no era la primera ocasión que Odinson saltaba de ese edificio residencial, ya que lo tomaba para practicar el salto de base, un deporte extremo que consiste, precisamente, en saltar de rascacielos, antenas, puentes o montañas, con un equipo adaptado a la altura y condiciones del sitio.

Respecto a los saltos, un guardia de seguridad del edificio explicó a medios de ese país que no era la primera ocasión de Odinson hacía estos saltos, pues solía compartir "contenido de video para las redes sociales. Ya lo habían hecho antes y sabían que no estaba permitido (...) Escuché el sonido del árbol y pensé que era una rama caída golpeando el suelo. Pero después una mujer gritó, así que me acerqué y me di cuenta de que lo que había caído era una persona. Estaba muerto; y vi que había saltado desde el edificio.

