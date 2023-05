VIDEO | Atacan el Kremlin; un dron explotó en la cúpula

La guerra en Europa está subiendo de nivel; tan es así, que un dron teledirigido explotó sobre el Kremlin, sede del gobierno de Rusia, cuyas autoridades responsabilizaron a Ucrania del ataque y de intento de asesinato de Vladimir Putin.

A raíz de ello, en Kiev, el líder ucraniano Volodímir Zelenski negó las acusaciones, pues la pelea se desarrolla en su territorio.

El incidente fue reportado por diversas agencias de noticia estatales; además, informaron que al momento del estallido Putin no se encontraba en el lugar, pues cambió su horario de trabajo y se encontraba en su residencia de Novo-Ogaryovo, en las afueras de la capital rusa.

Por otra parte, funcionarios rusos informaron que la situación les da derecho de tomar represalias por el atentado.

Pese a la situación, y en medio de los llamados a reaccionar duramente contra Ucrania, autoridades rusas dieron a conocer que el desfile por la victoria sobre los nazis no se detendrá.

Entre quienes pidieron una respuesta fue el expresidente Dmitry Medvedev, quien exigió la "eliminación" del mandatario de Ucrania, en tanto que Vyacheslav Volodin, de la Duma rusa y aliado de Putin, señaló: "exigiremos el uso de armas capaces de detener y destruir el régimen terrorista de Kiev".

Además, a través de un comunicado el Comité de Investigación de Rusia, señaló que inició un "caso penal por terrorismo".

En respuesta a las acusaciones, Volodímir Zelenski, negó que tuvieran algo que ver los señalamientos, y destacó que no había atacado a Moscú ni a Putin.

En tanto, altos funcionarios ucranianos respaldaron los dichos de Zelenski, en tanto que a través de Twitter señaló que Moscú está preparando un ataque terrorista a gran escala.

Por su parte, durante un evento en Washington DC, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, indicó que dudan de las acusaciones de Rusia, pues "he visto los informes. No puedo validarlos, simplemente no lo sabemos. Tomaría cualquier cosa que saliera del Kremlin con un salero muy grande".

KREMLIN DRONE ATTACK



- Russia says two Ukrainian drones attacked Kremlin overnight



- Drones downed with no victims or material damage to the Kremlin



- Moscow says it was a terrorist attack and attempt on Putin's life



- Russia says it reserves right to respond when and how it... pic.twitter.com/loZA6c3Fvd