VIDEO | Agreden a pareja de influencers en la India; sujetos abusan de la mujer frente a su esposo

Una pareja de viajeros españoles ha denunciado haber sido víctimas de un asalto y violación en la India, según lo reportado el pasado viernes.

Los turistas, identificados como Vicente y Fernanda y conocidos en las redes sociales como '@vueltalamundoenmoto', relataron el incidente a través de su cuenta de Instagram, donde documentan su travesía en moto alrededor del mundo desde hace cinco años.

En el video, el hombre narró cómo él fue brutalmente golpeado y amenazado de muerte, mientras su esposa fue violada por un grupo de siete hombres.

Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes 1 de marzo mientras la pareja acampaba en Dumka, estado de Jharkhand, al este de la India.

"Nos han asaltado en la tienda, nos han volteado... Me han puesto un cuchillo en el cuello, que me iban a matar. Y a Fernanda la han violado siete, siete tíos, hijos de puta", dice con las lágrimas en los ojos Vicente.

@smritiirani ji we need your help, a fellow motorcycle rider Fernanda was raped by 7 men last night near Dumka Jharkhand. We need to get her safely out of there to her embassy without anyone political trying to suppress them or the news! Please help! pic.twitter.com/wcc2zEdu9x