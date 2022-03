Víctima de secuestro pide ayuda a través de su hijo

Para ello se valió del cuaderno de su hijo para enviar una nota a la maestra en la que le solicitaba ayuda y poder librarse del yugo de su agresor.

El infante al llegar al colegio entregó la libreta a su maestra, tal como se lo había encomendado su progenitora.

"Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude cuando lea esta nota; por favor mande a la policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular", fue el mensaje que escribió la mujer afectada.

Ante tal situación la profesora decidió resguardar al menor y dar aviso a las autoridades, quienes tomaron cartas en el asunto, acudiendo al domicilio.

Al llegar a la casa, los uniformados entraron a la vivienda, encontrando a la mujer encerrada en el baño.

Tras ser puesta a salvo la fémina interpuso una denuncia formal contra su pareja por el delito de privación ilegal de la libertad y violencia de género.

En ella especifica que estuvo incomunicada en su propio domicilio por su pareja, por un lapso de 4 meses, durante el cual fue víctima de innumerables agresiones físicas y verbales.

Los hechos se registraron en la ciudad de Godoy Cruz en

Argentina

.