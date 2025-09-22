Trump último decreto para concretar venta de operaciones de TikTok en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra a punto de firmar un decreto para declarar válido el acuerdo mediante el cual ByteDance se desprenderá de las operaciones estadounidenses de TikTok, en cumplimiento con la ley de 2024. De esta forma, el mandatario busca evitar que la popular aplicación de videos cortos, con más de 170 millones de usuarios en el país, sea prohibida a partir de enero de 2025.

Un alto funcionario de la Casa Blanca explicó en una conferencia telefónica que el gobierno estadounidense no planea sostener más conversaciones con Pekín sobre los detalles del pacto, aunque aún se requiere completar papeleo adicional de ambas partes para su aprobación definitiva. Washington confía en que China dé el visto bueno al acuerdo.

INVERSORES ESTADOUNIDENSES AL FRENTE

Este domingo 21 de septiembre, Trump anunció que el magnate de los medios de comunicación Lachlan Murdoch, junto con los empresarios Larry Ellison y Michael Dell, participarán como inversionistas en el acuerdo propuesto.

De acuerdo con los lineamientos, la nueva propiedad de TikTok en Estados Unidos estaría en manos mayoritarias de capital estadounidense y sería administrada en el país por un consejo con experiencia en seguridad nacional y ciberseguridad, de acuerdo con información de Reuters.

GOBIERNO DE EU NO TENDRÁ PARTICIPACIÓN DIRECTA

Estados Unidos no tendrá una acción de oro ni posición de capital en la nueva entidad que controlará las operaciones estadounidenses de TikTok, incluso cuando Trump ha dado pasos hacia una participación gubernamental sin precedentes en otros negocios durante su segundo mandato. La nueva junta tampoco contará con miembros seleccionados por el gobierno estadounidense, según informó un funcionario de la Casa Blanca durante una llamada informativa con periodistas.

El consorcio incluirá a Oracle Corp. y a la firma de capital riesgo Silver Lake Management LLC, mientras que la participación de ByteDance Ltd. se reducirá por debajo del 20 por ciento para cumplir con la ley de seguridad nacional. El plan propone que seis de los siete puestos del consejo de administración de TikTok US estén ocupados por estadounidenses. La lista completa de inversionistas aún no se ha finalizado.

Con esta medida, la Casa Blanca busca mantener activa a la plataforma en territorio estadounidense, pero bajo un control que garantice independencia de ByteDance y que atienda las preocupaciones de seguridad nacional que llevaron al Congreso a ordenar su venta o cierre.