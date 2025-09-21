  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 21 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Japón también le entra al uso de Inteligencia Artificial en la política

Hace unos días, Albania hizo lo propio con su Ministerio de Contrataciones Públicas, en busca de evitar la corrupción

Sep. 21, 2025
Japón también le entra al uso de Inteligencia Artificial en la política

Hace unos días se dio una noticia inesperada: "Diella", una Inteligencia Artificial (IA) ataviada en un traje tradicional de Albania, "asumió" el cargo de ministra de Contrataciones Públicas, convirtiéndose en el primer país en emplear esta herramienta en política, lo que causó revuelo en redes sociales.

Sin embargo, ahora Japón se ha sumado al uso de esta tecnología para la gestión pública, con enfoques y resultados distintos.

JAPÓN Y SU LÍDER ARTIFICIAL

imagen-cuerpo

Después de Albania, hoy Japón se convirtió en el segundo país en hacer uso de la IA en política, con buenos resultados.

De acuerdo con la información, el partido Camino al Renacimiento, el cual fue fundado en enero por Shinji Ishimaru, exalcalde de una pequeña ciudad, no tiene un programa político definido, permitiendo, además, que sus miembros desarrollen sus propias agendas.

Shinji Ishimaru quedó en segundo sitio en las elecciones para gobernar Tokio, debido a una campaña digital de gran éxito; luego renunció al partido tras no ganar escaños en las elecciones senatoriales.

En cuanto al uso de Inteligencia Artificial, durante una conferencia de prensa el doctor Koki Okumura por la Universidad de Kioto, señaló que "el nuevo líder será una IA".

El joven de 25 años explicó que los detalles en torno a la implementación y funcionamiento de la IA todavía no ha sido definido, pero esta no controlará la política en sí, sino que se enfocará en tomar decisiones sobre la repartición de recursos del partido.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
¿Qué es lo que se sabe sobre el caso de Luigi Mangione? Esta es la última actualización
Internacional / Mundo

¿Qué es lo que se sabe sobre el caso de Luigi Mangione? Esta es la última actualización

Septiembre 21, 2025

El asesinato fue condenado de inmediato por funcionarios públicos, pero también despertó voces de apoyo hacia el acusado

10 países anuncian el reconocimiento del Estado palestino en conferencia de ONU
Internacional / Mundo

10 países anuncian el reconocimiento del Estado palestino en conferencia de ONU

Septiembre 21, 2025

Entre las naciones que anunciaron esta decisión se encuentran Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y Francia

Día Mundial del Alzheimer: Una enfermedad que no solo afecta adultos mayores ¿Cómo prevenirla?
Internacional / Mundo

Día Mundial del Alzheimer: Una enfermedad que no solo afecta adultos mayores ¿Cómo prevenirla?

Septiembre 21, 2025

Depresión, aislamiento social, sedentarismo, enfermedades cardiovasculares e incluso el estrés pueden aumentar significativamente el riesgo