Trump lanza amenaza a Elon Musk con "graves consecuencias" si decide financiar a candidatos demócratas

El presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia al empresario Elon Musk, luego de que este criticara públicamente su proyecto de ley presupuestario y sugiriera que podría financiar a candidatos demócratas para contrarrestar a los republicanos que respaldan al mandatario.

En declaraciones a NBC News, Trump afirmó que, si Musk decide apoyar financieramente a sus oponentes políticos, "tendrá que pagar consecuencias muy graves", aunque evitó especificar cuáles serían esas represalias.

El vínculo entre ambos, que anteriormente parecían cercanos aliados, parece haber llegado a su fin. Al ser cuestionado sobre si aún desea mantener una relación con Musk, Trump respondió: "Supongo que sí" en alusión a que su amistad ha terminado.

"Estoy demasiado ocupado haciendo otras cosas. No tengo intención de hablar con él", agregó, descartando cualquier intento de reconciliación.

La disputa escaló en las últimas semanas luego de que Musk, CEO de Tesla y SpaceX, criticara abiertamente el proyecto de ley de gastos republicano, ya aprobado por la Cámara de Representantes y en proceso de revisión en el Senado.

Musk aseguró que no conocía el contenido del proyecto y que jamás lo habría apoyado, pese a los dichos de Trump, quien afirmó que el empresario estaba plenamente al tanto de los detalles.

"ESTOY MUY DECEPCIONADO CON ELON. LE HE AYUDADO MUCHO. ES MUY IRRESPETUOSO"

En redes sociales, Musk también insinuó que Trump estaría vinculado al caso de Jeffrey Epstein, sugiriendo que esa sería la razón por la cual ciertos documentos no se han hecho públicos. Trump desestimó esas acusaciones como "noticias viejas" y negó cualquier relación con el caso.

Como represalia, Trump amenazó con cortar los contratos federales de SpaceX. "La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto... es poner fin a las subvenciones y contratos gubernamentales de Elon", escribió en Truth Social. También criticó que la administración Biden no hubiera tomado previamente esa medida.

Aunque algunos aliados conservadores como Steve Bannon han sugerido investigar los negocios o el estatus migratorio de Musk, Trump se mostró indiferente al respecto.

"Se me permitiría hacerlo, pero no lo he pensado", concluyó, dejando entrever que por ahora no tiene planes de escalar más allá del cruce verbal.