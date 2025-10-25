  • 24° C
Trump impone aumento del 10% a los aranceles contra Canadá tras spot televisivo

El presidente estadounidense acusa a Canadá de intentar influir en la Corte Suprema mediante una campaña televisiva

Oct. 25, 2025
Donald Trump había pedido que el anuncio no se transmitiera durante el primer juego de la Serie Mundial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un aumento del 10% en los aranceles a Canadá, intensificando las tensiones comerciales entre ambos países y provocando la suspensión del diálogo bilateral.

El mandatario comunicó la decisión a través de su red social Truth Social, donde explicó que la medida responde a un anuncio televisivo promovido por el Gobierno de Ontario, provincia a la que pertenece Ottawa.

El spot utilizaba declaraciones del expresidente Ronald Reagan criticando los gravámenes, lo que Trump consideró un intento de manipular a la opinión pública y de influir en la Corte Suprema, actualmente encargada de revisar la legalidad de los aranceles impuestos por su Administración.

"Ese anuncio debía ser retirado inmediatamente, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un fraude", escribió Trump en su mensaje, refiriéndose a la transmisión del viernes por la noche.

imagen-cuerpo

TENSIÓN DIPLOMÁTICA Y SUSPENSIÓN DEL DIÁLOGO COMERCIAL

El conflicto se desató de forma inesperada el jueves, cuando Trump ordenó suspender las negociaciones comerciales con Canadá tras conocerse el anuncio de un minuto patrocinado por el Gobierno de Ontario.

El presidente aseguró que había pedido que el spot no se transmitiera durante el partido entre los Blue Jays de Toronto y los Los Angeles Dodgers, seguido por millones de espectadores.

Trump defendió su postura afirmando que "Estados Unidos puede defenderse de los altos y autoritarios aranceles canadienses", y sostuvo que Reagan "amaba los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía".

César Leyva
César Leyva
