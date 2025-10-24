"Mano Muerta", el dispositivo diseñado por Rusia que seguirá atacando tras la destrucción del país

El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue más vigente que nunca, pese a los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ponerle fin; sin embargo, en caso de que se logre un acuerdo, la paz sería muy endeble.

Y cómo no, si Rusia lidia con soldados de diversos países, así como con el apoyo que las naciones que integran la OTAN brindan al presidente Volidimir Zelensky.

La guerra amenaza con extenderse y se crearían dos bandos; sin embargo, ante el hipotético escenario de que Rusia sea atacada y destruida, bueno, hay novedades, pues seguiría atacando.

DISPOSITIVO "MANO MUERTA"

¿Cómo? Bueno, pues resulta que la nación que gobierna Vladimir Putin no desaparece de inmediato, pese a un atentado contra la cúpula más elevada del Kermlin, pues se activaría de inmediato un dispositivo de defensa.

Se trata del "Mano Muerta" (en ruso, "Perimeter") consistente en un sistema automático de represalia nuclear, el cual fue desarrollado por la Unión Soviética (URSS) durante la Guerra Fría.

Ahora bien, ¿en qué consiste? De acuerdo con la información existente, la función de este mecanismo de defensa es asegurar un contraataque nuclear, incluso si el mando soviético fuese destruido por un ataque enemigo.

En otras palabras, si el sistema detecta señales de un ataque nuclear masivo (como radiación, ondas sísmicas o pérdida de comunicación con los líderes), lanzaba automáticamente misiles nucleares hacia los objetivos preestablecidos.

Aunque su existencia permaneció oculta por años, fuentes rusas han confirmado que aún existe, pero en modo de reserva, y su propósito principal es disuadir ataques garantizando que Rusia siempre pueda responder, pese a que sus centros de mando sean destruidos.

El "Mano Muerta" fue ideado en 1974 y empezó a operar en 1985, con silos de lanzamiento de misiles en Vypolzovo y Kostroma, 150 y 230 kilómetros al noroeste de Moscú respectivamente, pero en años recientes fue actualizado con innovaciones balísticas.