Tribunal de apelaciones de Nueva York anula condena de Harvey Weinstein y ordena nuevo juicio

El Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York revocó la condena por violación del exproductor de cine, Harvey Weinstein, este jueves.

El tribunal más alto del estado ordenó un nuevo juicio para el magnate de Hollywood, argumentando que el juez de Manhattan permitió "erróneamente" el testimonio de tres mujeres cuyas acusaciones no estaban directamente relacionadas con el caso.

El fallo, con una votación de 4 a 3, también criticó al juez de primera instancia por haber agravado el error al permitir que Weinstein, si decidía testificar, fuera interrogado sobre esas acusaciones junto con otras acusaciones de mala conducta. El tribunal calificó estos errores como "atroces" y determinó que la única solución adecuada era un nuevo juicio para el acusado.

Esta decisión llega después de que Weinstein fuera sentenciado en febrero de 2023 a 16 años de prisión en un caso penal en Los Ángeles, donde fue declarado culpable de violar a una modelo italiana. Sin embargo, esa condena sigue en pie a pesar de la anulación en Nueva York.

"Concluimos que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra personas distintas de las denunciantes de los delitos subyacentes porque ese testimonio no sirvió a ningún propósito material no propenso", señaló el fallo, escrito por la jueza Jenny Rivera.

"El tribunal agravó ese error cuando dictaminó que el acusado, que no tenía antecedentes penales, podía ser interrogado sobre esas acusaciones, así como sobre numerosas acusaciones de mala conducta que retrataban al acusado bajo una luz altamente perjudicial. El efecto sinérgico de estos errores no fue inofensivo".

Weinstein, de 72 años, está recluido en el Correccional Mohawk de Rome (Nueva York), según el Departamento Estatal de Correccionales y Supervisión Comunitaria. También fue condenado el año pasado en Los Ángeles a 16 años de prisión por cargos de violación y agresión sexual.

En Nueva York, Weinstein fue declarado culpable en 2020 de acto sexual delictivo en primer grado y violación en tercer grado, y fue condenado a 23 años de prisión. Los cargos que dieron lugar a las condenas se basaron en los testimonios de Miriam Haley y Jessica Mann. Además, otras tres mujeres declararon durante el juicio como testigos de "malos actos anteriores", ya que los fiscales trataron de demostrar que Weinstein tenía un patrón de abusos.