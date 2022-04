Tiroteo en Metro de Nueva York deja al menos 16 heridos

Al menos dieciséis personas resultaron heridas durante un tiroteo en una estación de Metro en Brooklyn, Nueva York, informó el departamento de bomberos de la ciudad.

La policía recibió la llamada de advertencia alrededor de las 8:30 de la mañana, la cual fue rastreada que se realizó desde la estación, ubicada en la Calle 36 y 4ta Avenida.

Al llegar a la estación, encontraron a los heridos tirados en el andén del servicio de transporte; además, hallaron dispositivos sin detonar,

Las autoridades locales iniciaron la búsqueda de un hombre, vestido con un chaleco de construcción y una máscara de antigás, como el presunto responsable del tiroteo.

El sospechoso fue descrito por testigos como un hombre afrodescendiente de unos 1.65 metros de altura y unos 80 kilos; portaba un uniforme parecido al que usan los empleados del Metro.

En redes sociales circulan imágenes que muestran a varias personas heridas y cubiertas en sangre siendo atendidas en un andén de la estación.

Fabien Levy, vocero de la alcaldía de Nueva York, pidió a la ciudadanía alejarse de la estación de metro, tanto por su seguridad como para agilizar los servicios de emergencia.

"Mientras recopilamos más información, pedimos a los neoyorquinos que se mantengan alejados de esta área por su seguridad y para que los socorristas puedan ayudar a los necesitados e investigar".

