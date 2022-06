Tiroteo en festival "Moechella" deja un muerto y tres heridos

De acuerdo con las autoridades, el tiroteo se produjo durante la noche de este domingo, después de dos incidentes violentos en un "evento no permitido" en relación con "Moachella", que se describe como un "festival de defensa que amplifica la cultura".

Robert J. Contee III, jefe del Departamento de Policía de Metropolitana de Washington DC., confirmó que el menor murió tras recibir un disparo, mientras que el agente recibió un tiro en una pierna. Además, informó que los tres heridos fueron trasladados a un hospital local.

"Cuando hay grandes concentraciones, sólo hace falta una persona con un arma de fuego para convertir esto en un escenario peligroso", mencionó Contee.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que varias personas corren por las calles 14 y U, ubicadas en el noroeste de Washington; en otro clip se aprecia a los cuerpos de emergencia ayudando a los heridos que quedaron tendidos en la calle.

Large crowds react to situation at 14th & U streets in Washington, DC at 6:47pm. This was an incident prior to the evening shooting at the same location. @DCPoliceDept @nbcwashington @fox5dc pic.twitter.com/ZWhbo4dAHN