Tirador de Maine ya tiene rostro y nombre: Robert Card; ya es buscado

El responsable de los tiroteos registrados en Maine, Estados Unidos, ya tiene rostro y nombre; se trata de Robert Card, quien ya es buscado por las autoridades.

De acuerdo con la Policía de la ciudad de Lewiston, en relación con los tiroteos ocurridos la tarde de este miércoles, ya se está buscando a Robert Card, de 40 años de edad, originario de Bowdoin, Maine.

Los ataques perpetrados por el tirador cobraron la vida de 22 personas y dejó una estela de 80 heridos, indicaron las autoridades.

De acuerdo con su perfil, Card es instructor de armas certificado y se cree que está inscrito en la reserva del Ejército de Estados Unidos.

Por otra parte, se informó que el hombre recientemente había confesado que "escuchó voces" y había amenazado con atacar a balazos una base militar.

Al respecto, las autoridades de Lewiston, Robert Card había reportado problemas de salud mental, ya que luego de "escuchar voces" amagó con atacar la base de la Guardia Nacional en Saco.

Además, en el verano de este 2023 ya había sido internado en una institución de salud mental por espacio de dos semanas.

Luego del tiroteo, lo último que se supo es que Robert Card sigue prófugo y conducía un vehículo Subaru Outback de color blanco con defensa negra.

#BREAKING: According to law enforcement, CARD recently reported mental health issues to include hearing voices and threats to shoot up the National Guard Base in Saco, ME. The subject should be considered armed and dangerous. Caution should be used if contact is made with CARD... pic.twitter.com/edtGJd9Kl3