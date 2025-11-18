  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 18 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Sentencian a muerte a exprimera ministra de Bangladesh. Está exiliada en India

Fue acusada de ordenar la represión de 2024, que provocó la muerte de más de mil 500 personas; otros funcionarios también fueron condenados

Nov. 18, 2025
Sentencian a muerte a exprimera ministra de Bangladesh. Está exiliada en India

Por haber ordenado la violenta represión de protestas del verano de 2024, la exprimera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue sentenciada a muerte por un tribunal que llevó un juicio por cinco meses.

De acuerdo con el juez Golam Mortuza Mozumder, la exfuncionaria, quien está exiliada en India, fue hallada culpable de crímenes de lesa humanidad, por incitar y ordenar una serie de asesinatos que se registraron durante las manifestaciones antigobierno, mismas que provocaron la muerte de mil 500 personas, gran parte de ellos, civiles, informó la ONU.

SHEIKH HASINA RESPONDE

En respuesta al proceso jurídico, Sheikh Hasina respondió a través de un comunicado y calificó el juicio como una "farsa judicial", cuyo "veredicto estaba escrito de antemano", y agregó que estaba dispuesta a defenderse "ante un tribunal verdaderamente imparcial".

Asimismo, refutó las pruebas que presentó la Fisaclía, mismas que evidencian que autorizó el uso de armas letales contra quienes se manifestaban.

Por otra parte, Hasina enfrenta más de cargos por asesinato, secuestro y desaparición forzada de opositores políticos, pues una investigación reciente estimó que más de 250 personas desaparecieron durante gobierno.

EXMINISTROS Y FUNCIONARIOS TAMBIÉN SON CONDENADOS

Sin embargo, Sheikh Hasina no se fue sola, sino que con ella también fueron sentenciados a muerte Asaduzzaman Khan Kamal, exministro del Interior, quien está prófugo; Abdullah Al Mamun, exjefe de policía Chowdhury, quien admitió su culpabilidad y cumple pena de cinco años de cárcel.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
¿León XIV visitará México en 2026? El Pontífice expresa su deseo de acudir a la Basílica de Guadalupe
Internacional / Mundo

¿León XIV visitará México en 2026? El Pontífice expresa su deseo de acudir a la Basílica de Guadalupe

Noviembre 18, 2025

El Papa reafirmó su intención de regresar a América Latina y destacó que México ocupa un lugar especial en sus planes

¿Documentos de Epstein serán públicos? La Cámara aprueba ley que Trump intentó frenar
Internacional / Mundo

¿Documentos de Epstein serán públicos? La Cámara aprueba ley que Trump intentó frenar

Noviembre 18, 2025

La aprobación llega en medio de un renovado interés por el caso Epstein, quien iba a ser juzgado por cargos de abuso sexual y tráfico de menores

Cheetos y Doritos sin color ¿seguirán teniendo el mismo sabor? Todo sobre esta nueva versión de PepsiCo
Internacional / Mundo

Cheetos y Doritos sin color ¿seguirán teniendo el mismo sabor? Todo sobre esta nueva versión de PepsiCo

Noviembre 18, 2025

Este cambio forma parte de una estrategia global para ofrecer productos más limpios, con menos aditivos y que responde a las exigencias actuales