Sentencian a muerte a exprimera ministra de Bangladesh. Está exiliada en India

Por haber ordenado la violenta represión de protestas del verano de 2024, la exprimera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue sentenciada a muerte por un tribunal que llevó un juicio por cinco meses.

De acuerdo con el juez Golam Mortuza Mozumder, la exfuncionaria, quien está exiliada en India, fue hallada culpable de crímenes de lesa humanidad, por incitar y ordenar una serie de asesinatos que se registraron durante las manifestaciones antigobierno, mismas que provocaron la muerte de mil 500 personas, gran parte de ellos, civiles, informó la ONU.

Sheikh Hasina, la histórica ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad este 17 de noviembre, tras la represión de las protestas estudiantiles de 2024. La mujer que alguna vez simbolizó la lucha prodemocrática terminó señalada por la ONU como responsable de una violencia sistemática que dejó 1,400 muertos, la mayoría por disparos de las fuerzas de seguridad. Hoy, exiliada en India y juzgada en ausencia, enfrenta la sentencia más extrema, mientras su legado queda dividido entre los avances económicos que impulsó y las acusaciones de autoritarismo que marcaron sus últimos años en el poder.

SHEIKH HASINA RESPONDE

En respuesta al proceso jurídico, Sheikh Hasina respondió a través de un comunicado y calificó el juicio como una "farsa judicial", cuyo "veredicto estaba escrito de antemano", y agregó que estaba dispuesta a defenderse "ante un tribunal verdaderamente imparcial".

Asimismo, refutó las pruebas que presentó la Fisaclía, mismas que evidencian que autorizó el uso de armas letales contra quienes se manifestaban.

Por otra parte, Hasina enfrenta más de cargos por asesinato, secuestro y desaparición forzada de opositores políticos, pues una investigación reciente estimó que más de 250 personas desaparecieron durante gobierno.

EXMINISTROS Y FUNCIONARIOS TAMBIÉN SON CONDENADOS

Sin embargo, Sheikh Hasina no se fue sola, sino que con ella también fueron sentenciados a muerte Asaduzzaman Khan Kamal, exministro del Interior, quien está prófugo; Abdullah Al Mamun, exjefe de policía Chowdhury, quien admitió su culpabilidad y cumple pena de cinco años de cárcel.