Rechaza multimillonaria herencia por la desigualdad en el mundo

Se trata de la alemana Marlene Engelhron, estudiante de Lengua y Literatura alemana en Viena, quien en 2021 fue notificada que había heredado una enorme fortuna.

Marlene desciende de uno de los fundadores de la empresa BASF, las más grande compañía química del mundo, que tan sólo en 2020 generó más de 60 mil millones de dólares a nivel mundial.

Sin embargo, al estar consciente de la enorme desigualdad que priva en diversos países del mundo, y deseosa de que exista una redistribución de la riqueza, rechazó el 90 por ciento de ese legado.

"No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo", relató.

Y es que para la universitaria es sumamente injusto que sólo unos cuantos accedan al dinero cuando existe inequidad, lo que no le daría felicidad.

"No podría ser feliz. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia. Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo", expuso.

Marlene Engelhron es, de acuerdo con la revista Forbes, es descendiente de Friedrich Engelhorn, y su abueloa Trudl se ubica entre de las 700 personas más ricas del globo.