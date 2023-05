¿Qué es el título 42 y porqué se implementó en Estados unidos?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), emitieron una orden de salud pública durante el inicio de la pandemia provocada por el Covid-19, exactamente el día 20 de marzo de 2020, buscando la manera de evitar que el SARS-CoV-2 se propagara.

Mencionada orden fue llamada Título 42, y con ella se le otorgaba el poder a los centros de detención migratoria para expulsar de manera inmediata a las personas que eran sorprendidas tratando de ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos.

El Título 42 también permitía que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras prohibiera la entrada al país de todas aquellas personas que pudieran representar un riesgo de salud, asimismo como las restricciones de viajes no esenciales.

Toda persona que era detenida por las autoridades de migración no eran retenidas, simplemente eran enviadas de regreso, principalmente a México, lo cual no era aplicable para menores no acompañados.

Cabe señalar que esta política migratoria se extendió en varias ocasiones y este 11 de mayo llega a su fin para darle paso a lo que será el Título 8.

La polémica tras la derogación del Título 42

Luego de establecer el fin a esta orden migratoria muchos se preguntan si el Gobierno está preparado para controlar el flujo de inmigrantes en la frontera, que se espera irá en aumento.

Los republicanos describen que el térmno del Título 42 es un error muy peligroso, porque para ellos debería de continuar vigente, en tanto que los demócratas de los estados tampoco se encuentran convencidos de que sea algo positivo el hecho de derogar esta política migratoria, argumentando que la administración no tenía un plan claro para hacer frente a la oleada de inmigrantes.

Biden y su plan a seguir luego de finalizar el Título 42

El presidente de Estados Unidos contempla incrementar los recursos para la frontera sur, aumentar la eficiencia de los procesos en migración y contemplar consecuencias más severas para quienes sean sorprendidos ingresando de manera ilegal, además de perseguir a los traficantes de personas.

En el mes de abril, Joe Biden, anunció la creación de centros regionales de procesamiento en América Latina para que los inmigrantes puedan solicitar su ingreso a Estados Unidos.