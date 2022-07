Por tomarse una selfie muere degollado por hélice de helicóptero

El chico era estudiante de la Universidad de Oxford Brookes y se encontraba disfrutando de unos días de descanso junto a sus padres y unos amigos, que presenciaron el momento de la tragedia, cuando la hélice trasera de la aeronave lo golpeó y lo mató al instante.

Según las autoridades griegas, tras aterrizar en el helipuerto de Spaton, Fenton había bajado sano y a salvo del helicóptero, pero se devolvió a tomarse una selfie y se acercó demasiado al rotor trasero y fue decapitado. La familia tenía pensado volver ese día a Reino Unido en un avión privado, al terminar sus vacaciones en Grecia.

El piloto y dos empleados más fueron arrestados, sin embargo, al día siguiente salieron en libertad.

Fenton viajaba en el mismo helicóptero con sus amigos, mientras que sus padres estaban en otro que viajaba más atrás; sin embargo, fueron llevados directamente al aeropuerto de Atenas tras ser informados del accidente.

En las investigaciones sobre por qué el piloto les permitió bajar antes de que las hélices pararan, la Policía mencionó que hay dos versiones de los hechos; la primera, es que el personal de aterrizaje había acompañado a los muchachos fuera de la zona del helicóptero, pero Fenton volvió para tomarse la fotografía, mientras varias personas le pedían que se devolviera.

Sin embargo, los compañeros del joven desmintieron esta versión y dijeron que nunca recibieron instrucciones al bajar de la aeronave y aseguraron que nadie los acompañó. "Lo único que hicieron fue abrirnos las puertas", declararon.

"Nos bajamos solos y ninguno de los empleados impidió que Jack fuera de nuevo hacia la nave. He oído decir a la gente que Jack, con el teléfono, corrió hacia el helicóptero. Esto es completamente falso. Él no estaba hablando por teléfono. No sé por qué se dirigió a la parte trasera del helicóptero", contó su mejor amigo.