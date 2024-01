¿Por qué los días tendrían 25 horas? Esto dice una explicación científica

¿Es posible que los días en la Tierra se alarguen a más de 25 horas? Científicos argumentan que sí, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science, los investigadores sugieren que este fenómeno podría ser una realidad.

¿POR QUÉ LOS DÍAS PODRÍAN SER DE 25 HORAS?

Según la investigación, en el transcurso de los próximos 200 millones de años, podría hacerse realidad este fenómeno y esto es debido a la Luna.

De acuerdo al estudio, hay evidencia científica que asegura que los días se han vuelto más largos a través de los años y los científicos destacan que hace aproximadamente 1.4 millones de años, los días en la Tierra eran más cortos y duraban 18 horas y 41 minutos.

La desaceleración de la rotación de la Tierra, reflejada en el aumento de las horas que tiene un día, se debe a un cambio en la distancia de la Luna con el planeta Tierra , que se va alejando en un promedio de 3.82 centímetros por año, lo que causa un efecto en el movimiento de la Tierra.

Ante esto, los científicos señalan que con el paso de los años, los días de 25 días serán una realidad debido al alejamiento de la Luna.

Asimismo, se cuestiona si la raza humana podría seguir existiendo en este periodo de tiempo y se estima que se comenzará a formar el próximo supercontinente.

El experto en geociencia de la Universidad de Wisconsin-Madison y autor de la investigación, Stephen Meyers, señaló que "a medida que la Luna se aleja, la Tierra es como un patinador artístico que gira y frena a medida que estira los brazos".

Meyers explica que la investigación se basa en la astrocronología, un método estadístico que utiliza la evidencia en el registro geológico de la Tierra para estudiar cambios climáticos y variaciones en la duración de los días.

"Una de nuestras ambiciones era utilizar la astrocronología para decir la hora en el pasado más lejano, para desarrollar escalas de tiempo geológicas muy antiguas. Queremos poder estudiar rocas que tienen miles de millones de años de una manera comparable a cómo estudiamos los procesos geológicos modernos", señaló el investigador.

El respaldo a estas proyecciones sobre los días más largos en la Tierra proviene de otro estudio realizado por la Universidad Técnica de Múnich, Alemania (TUM).

Para lograr la medición más precisa de la rotación de la Tierra, el grupo de investigadores llevó a cabo un experimento con la ayuda del láser anular del Observatorio Geodésico de Wettzell, con el que calcularon la velocidad actual de rotación del planeta.

Los resultados destacan que la rotación de la Tierra no sigue un ciclo exacto de 24 horas debido a su composición heterogénea, que incluye sólidos y líquidos, mismos que intervienen en la velocidad de rotación del planeta.

El estudio apunta que la velocidad de rotación del planeta disminuye gradualmente a un ritmo de aproximadamente 1.7 milisegundos por siglo.