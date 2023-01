Policía detiene a Greta Thunberg en Alemania

Este martes fue detenida la activista ambiental Greta Thunberg, cuando participaba en una manifestación contra la expansión de una mina de carbón lignito en el pueblo de Lützerath, Alemania.

Miles de activistas climáticos protestaron el fin de semana contra la demolición del pueblo para ampliar la mina de carbón Garzweiler, propiedad del gigante energético RWE.

Climate strike week 230. We are currently in Lützerath, a German village threatened to be demolished for an expansion of a coal mine. People have been resisting for years. Join us here at 12 or a local protest tomorrow to demand that #LützerathBleibt !#ClimateStrike pic.twitter.com/hGrCK6ZQew