Policía de Buenos Aires suspende a oficial por videos +18 grabados con su uniforme

Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue suspendida temporalmente luego de que circularan en redes sociales varios videos en los que aparece usando su uniforme mientras realiza contenido considerado insinuante en plataformas como TikTok e Instagram.

La agente fue identificada como Nicole Gabriela V., quien forma parte de la corporación desde hace aproximadamente tres años, de acuerdo con información de los medios de comunicación.

Actualmente, enfrenta una investigación a cargo del área de Asuntos Internos para determinar si incurrió en faltas administrativas por el uso indebido del uniforme y del equipo oficial.

VIDEOS VIRALES DESATARON LA INVESTIGACIÓN

Según el comunicado emitido por la Policía de la Ciudad, en los clips se observa a la oficial participando en situaciones calificadas como insinuantes, jugando al pool junto a otra mujer y alentando a los usuarios a interactuar mediante comentarios, todo mientras portaba el uniforme reglamentario.

La corporación explicó que las imágenes muestran a dos mujeres jugando al pool, con una actitud sugerente y utilizando prendas oficiales sin distintivos visibles, lo que constituye una falta al reglamento interno.

LA INSTITUCIÓN SEÑALA DAÑO A SU IMAGEN

En la postura oficial, la Policía de Buenos Aires justificó la suspensión temporal argumentando que este tipo de conductas afecta la imagen y el prestigio de la institución. Señalaron que la medida no pretende limitar la libertad de expresión de la oficial, sino mantener el orden público y cumplir con los principios establecidos en la Ley 5688 de Seguridad Pública.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que, al momento en que los videos se hicieron virales, Nicole Gabriela V. se encontraba con licencia médica por motivos de salud. Aun así, acudió a Asuntos Internos tras ser notificada sobre su suspensión.

Será una vez concluida la investigación cuando se determine si enfrentará sanciones más severas o si podrá regresar a sus funciones.

EN REDES SOCIALES CRECE SU POPULARIDAD

Mientras avanza el proceso en su contra, el escándalo impulsó su presencia en redes. La oficial ganó miles de seguidores en TikTok e Instagram, y comenzaron a circular rumores sobre su participación en plataformas de contenido exclusivo.

Hasta ahora, la agente no ha emitido ningún comentario público sobre su suspensión ni sobre la investigación en su contra.